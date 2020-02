Liverani svela: “Dopo il Lecce mi piacerebbe allenare Lazio e Fiorentina”

Il Lecce fa un importante passo in avanti grazie alla vittoria sul Torino. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani sogna di conquistare una salvezza straordinaria, ma non nasconde di avere anche altri progetti per il futuro. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport: “Io ho tanti sogni, ma se li dico non si avverano. Prima la salvezza, poi… magari un mio vecchio club: Lazio, Fiorentina…”. Insomma, si allungano alcune ombre su Simone Inzaghi e Beppe Iachini, rispettivamente allenatori dei biancocelesti e dei viola. Il primo è ricercato dai top club dopo l’incredibile cavalcata della Lazio. Il secondo non è ancora certo della riconferma a Firenze.