Liverpool-Napoli, i Reds esaltano gli azzurri: “Possono essere orgogliosi di essersi affermati in Italia come seconda forza”

Sarà una sfida tra secondi classificati nei rispettivi campionati. Liverpool-Napoli, amichevole che andrà in scena questa sera ad Edimburgo, vedrà i campioni d’Europa sfidare gli azzurri in una gara ricca di argomenti.

Dalla sfida del girone di Champions della passata stagione al match odierno di preparazione alla prossima annata. Intanto, dal sito ufficiale del club inglese, arrivano i complimenti alla squadra di Ancelotti per il grande lavoro svolto in questi anni in cui la società partenopea ha saputo imporsi nel calcio italiano come seconda forza dietro la Juventus.

ORGOGLIO – “Passare dal secondo posto al primo, dopo essere arrivato secondo per tre volte negli ultimi quattro anni. Gli azzurri possono essere orgogliosi di essersi affermati come seconda forza in Italia, a 13 anni di distanza dalle sei stagioni di esilio tra B e C”. Queste le parole del sito del Liverpool con riferimento anche a Carlo Ancelotti e la coppia difensiva Manolas-Koulibaly: “Durante l’estate Juventus, Roma e Inter hanno cambiato tanto ma il Napoli continua sotto la guida di Carlo Ancelotti. L’arrivo di Manolas è da sottolineare. La coppia con Koulibaly, quando tornerà dall’Africa, avrà la pretesa di essere una delle migliori in Europa”.

Non resta che attendere ancora poche ore per vedere se Liverpool-Napoli si confermerà una super sfida tra due club che si rispettano notevolmente.