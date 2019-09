Llorente, Napoli pazza di lui ma il bacio alla maglia scatena i tifosi della Juventus: “Traditore!”

Un esordio baciato dal gol, ma non solo. La prima presenza in Champions League di Fernando Llorente con il Napoli è stata festeggiata con una rete ma anche con un gesto che ha fatto felici i tifosi azzurri e, decisamente meno, quelli della Juventus, sua ex squadra.

Non è sfuggita ai più attenti l’esultanza del bomber spagnolo nei momenti successivi al gol segnato al Liverpool. Grande urlo, corsa sotto il suo nuovo pubblico e quel bacio, seppur sfuggente, alla maglia azzurra del Napoli. Un gesto che non ha lasciato nessuno indifferente.

Come riporta Il Mattino, se da una parte i tifosi azzurri sono stati estremamente felici di vedere l’attaccamento subito dimostrato di Llorente, dall’altra, i sostenitori della Juventus, suoi ex tifosi, non l’hanno presa molto bene. “Hai sbagliato a baciare quella maglia!”. “Sei solo un voltabandiera!”, “Traditore”. Questi i messaggi contro il centravanti spagnolo arrivati dai supportes bianconeri. In parziale difesa dell’attaccante, come riporta il quotidiano è intervenuto suo fratello Jesus, suo agente: “E stato immerso subito dalla passione dei tifosi, è normale che al primo gol abbia festeggiato in questa maniera. Un gesto quasi istintivo”.