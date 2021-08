Lo Spezia scappa ma il Cagliari lo riprende (2-2)

Lo Spezia pregustava la vittoria alla Sardegna Arena ma ha anche rischiato di perdere

Pareggio alla Sardegna Arena tra il Cagliari e lo Spezia con il risultato di 2-2. Sblocca la partita Gyasi con un bel destro da fuori area al 7'. Poi grandi chance per Walukiewicz e Deiola nel primo tempo e Nandez nella ripresa. Ma a segnare è ancora lo Spezia con Bastoni. Joao Pedro al 62' riapre tutto, e sempre il brasiliano fa 2-2 su rigore poco dopo. Nel finale occasioni per i sardi ma non concretizzate. Match vibrante e anche spettacolare. Pari giusto. Spezia con possesso palla, pressing e qualità del gioco, Cagliari con orgoglio.