Lo Spezia sfida il Milan con Gyasi in versione… Bart Simpson

Il club ligure carico al big match contro i rossoneri

Lo abbiamo visto esultare come il suo idolo Cristiano Ronaldo nella sfida infrasettimanale contro la Juventus. Adesso, Emmanuel Gyasi è pronto a sfidare un'altra grande squadra: il Milan. Nel pomeriggio, il suo Spezia sfiderà il Diavolo alle 15 per la sesta giornata di Serie A e l'attaccante è prontagonista anche delle ore che precedono il grande match.

Vedere per credere i profili social dei bianconeri che hanno pubblicato una foto del loro giocatore in versione Bart Simpson. Gyasi è rappresentato in stile cartone animato nel celebre atto di compilare la lavagna, ovvero il momento in cui il protagonista del noto cartoon veniva messo in punizione.