Lo Spezia si gode super Nzola: da novembre solo Cristiano Ronaldo e Mkhitaryan hanno segnato più di lui

Due reti che valgono il primo punto al Picco per lo Spezia. Protagonista assoluto della sfida contro il Bologna è stato il centravanti M’Bala Nzola, vera rivelazione della squadra di Vincenzo Italiano in questa Serie A. Il pari contro gli uomini di Mihajlovic è merito della doppietta del classe 1996 che negli ultimi due mesi ha fatto meglio di tanti altri colleghi anche più quotati.

Nzola sul podio dei migliori

Come riporta Opta, Nzola continua a trascinare lo Spezia a suon di reti. Anche se la doppietta del Picco contro il Bologna non ha portato alla vittoria, l’attaccante e la stessa società può essere felice, anche per una statistica che mette il giocatore sul gradino dei migliori della Serie A negli ultimi mesi. Infatti, da novembre, solo Cristiano Ronaldo e Mkhitaryan hanno segnato più dell’attaccante. 7 gol per CR7, 6 per il romanista e ben 5 per il giocatore dello Spezia. Gli Aquilotti si godono il loro bomber…