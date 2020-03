Lo strano record di Muriel: il più falloso senza mai essere punito

Tanti gol, ma anche tanti, troppi falli. Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, si sta rendendo protagonista con la maglia della Dea. L’ex bomber anche di Sampdoria e Fiorentina sta attraversando un’ottima stagione, così come la sua squadra.

Ma c’è un dato che sorprende e che non riguarda statistiche offensive. Il colombiano, infatti, come riporta Opta, è il giocatore che ha fatto registrare il numero maggiore di falli senza subire neanche un cartellino in questa prima parte di stagione: diciannove interventi riconosciuti dagli arbitri ma nessun provvedimento disciplinare. Muriel non è certo il più falloso dell’intero campionato, ma sicuramente è quello più fortunato che è riuscito sempre a farla franca in ottica cartellini. Una buona notizia per il tecnico Gasperini che sa di poter contare su un valido bomber che sa il fatto suo anche in fase difensiva…