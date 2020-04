Lo stupore di Aleesami: “In Italia tanti giocatori fumano prima delle partite”

Non è facile rinunciare ai propri vizi come il fumo, per esempio. In Serie A ci sono stati esempi di giocatori che hanno continuato la loro carriera pur essendo immortalati spesso con una sigaretta in bocca. Tra questi come dimenticare l’ex centravanti del Brescia Dario Hubner. Evidentemente però non è l’unico.

ALEESAMI – Raggiunto dai microfoni di Get French Football News, Aleesami ha raccontato tutto il suo stupore nel vedere tanti giocatori di Serie A fumare anche prima di una partita: “In Italia, ma non faccio nomi, ho visto cose strane. Prima di tutto in molti fumano e quando dico molti mi riferisco a giocatori. Ricordo il mio primo giorno a Palermo. Sono arrivato nell’hotel dove stavano tutti i calciatori e stavano per affrontare il Marsiglia in amichevole. Ho pranzato con i compagni e poi ho visto in sette o otto uscire sul balcone a fumare e gli allenatori erano lì seduti. Andai da Hiljemark e gli chiesi se erano fisioterapisti o tecnici, lui mi ha risposto ‘Ah no. Benvenuto in Italia, ti ci abituerai’“.