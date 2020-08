Lo United non fa sconti alla Roma, Smalling salterà l’Europa League

A campionato finito, è tempo per la Roma di pensare all’Europa League. La squadra giallorossa il 6 agosto affronterà il Siviglia in occasione degli ottavi di finale. Un avversario non semplice per gli uomini di Fonseca che durante la ripresa del campionato hanno sofferto e non poco.

NIENTE SMALLING PER LA ROMA

Inoltre dall’Inghilterra arrivano cattive notizie. Secondo quanto riportato da SkySport Chris Smalling non terminerà la stagione con la Roma e farà subito ritorno al Manchester United. Le due società infatti non hanno trovato l’accordo per far proseguire l’avventura giallorossa a Smalling almeno fino al termine dell’impegno europeo. I Red Devils nel frattempo sono in trattativa con l’Inter per Sanchez, con il cileno che ha pienamente convinto in questo finale di campionato.