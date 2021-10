Locatelli fa le cose per bene: colpo da tre punti e la Juve affonda il Toro

La Juve mette in cascina nove punti in tre partite consecutive e si riporta in alto

Redazione ITASportPress

Secondo gol consecutivo del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli che con un colpo da biliardo ha affondato il Torino nel derby della Mole. La rete del campione d'Europa con l'Italia è arrivata a 5' dalla fine quando la squadra bianconera stava esprimendo il massimo sforzo. Torino ha dato anche tutto ma la qualità bianconera ha premiato Allegri e non Juric. Nel primo tempo i bianconeri non inquadrano mai la porta nonostante i tentativi di McKennie, Locatelli e Kean (sostituito da Cuadrado all'intervallo). Granata minacciosi nell'area di Szczesny con Singo e Lukic. Poi Mandragora impegna il portiere polacco con un mancino dalla distanza. Nella ripresa super riflesso di Milinkovic-Savic su un colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro e nel finale salvataggio di Ansaldi che anticipa Chiesa negandogli un tap-in. Poi il destro vincente di Locatelli che ha baciato il palo ed è finito in rete. Vittoria preziosissima della Juve che si rilancia in classifica dopo tre vittorie consecutive.