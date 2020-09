Longo ammette: “Al Torino abbiamo rischiato parecchio la retrocessione”

Una salvezza ottenuta con i denti e una panchina passata da Longo a Giampaolo. Questa in sintesi la parte finale di campionato del Torino che sta imbastendo una squadra per migliorare le prestazioni viste lo scorso anno.

PARLA LONGO

Nel frattempo, l’ex allenatore dei granata Longo, ha parlato ai microfoni del Corriere Di Torino a proposito delle ultime partite del Toro: “Quanto abbiamo rischiato di andare in B? Parecchio. Con Vagnati abbiamo lavorato per il bene del club, poi ci siamo lasciati nel migliore dei modi e senza rancore. Conosco le dinamiche del calcio. Tornare un giorno al Torino? Non sarei né il primo né l’ultimo a tornare dove è già stato. Sapete tutti quanto sono legato a questa società”.