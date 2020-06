Lopez punge Zeman: “Giocare come lui vuol dire retrocedere subito”

Il Brescia deve ripartire alla grande se vuole sperare ancora in qualche chance salvezza. La squadra allenata da Lopez si trova all’ultimo posto in classifica e le vicende legate a Balotelli e Cellino non hanno sicuramente aiutato l’ambiente. Le rondinelle quindi dovranno cercare di giocare con il paraocchi per rimanere concentrare su un obiettivo molto complicato. In conferenza stampa Lopez ha voluto caricare l’ambiente.

Lopez alla carica

In conferenza il tecnico uruguaiano ha fatto il punto della situazione: “Servono 35-36 punti per poter raggiungere la salvezza. Rimangono dieci partite, sono tanti punti ma queste due sono molto importanti, ora pensiamo alla Fiorentina”. Lopez poi ha lanciato una frecciata all’allenatore Ceco Zeman: “Approccio zemaniano? Vuol dire retrocedere subito: ci giochiamo tutto, non possiamo giocarci alla come viene viene“. L’ex capitano del Cagliari ha poi parlato dei tanti impegni che la sua squadra dovrà sopportare: “Bisogna gestire le forze, ma bisogna pensare partita dopo partita. È normale che nessuno può fare 5-6 partite di seguito. Bisognerà vedere come si svolgeranno le gare. Non sarà facile giocare con questo caldo. Bisogna costruire qualcosa di importante da subito. Sappiamo che la nostra situazione è difficile, ma noi dobbiamo lavorare seriamente come hanno fatto i ragazzi, poi i risultati arriveranno”.