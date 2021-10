Lotito diffida Gravina e chiede reintegro in Lega

Diffida del patron della Lazio al numero uno della FIGC

Il tutto nasce dalla squalifica di sette mesi - poi diventati 12 - ricevuta per il caso tamponi alla Lazio. Tale sentenza, rimandata alla Corte d'appello Figc, aveva fatto decadere il suo ruolo di consigliere federale e, per questa ragione, il numero uno del club non era stato fatto entrare nella scorsa riunione del Consiglio della Lega Serie A.