Lotito, la nuova idea: l’app per i tifosi per far sentire la voce allo stadio

Dopo l’idea delle sagome da esporre all’Olimpico nel corso delle partite interne della Lazio, ecco un’altra pazza idea targata Claudio Lotito. Il presidente del club biancoceleste starebbe studiano insieme ad un fisico informatico la programmazione di un’app per trasmettere in tempo reale durante le gare il tifo, almeno gli effetti audio.

L’applicazione sarebbe già stata studiata in Germania e anche applicata in Oriente, in Giappone, anche se rimane qualche dubbio sulla reale efficienza soprattutto in merito all’effetto ritardato rispetto alle azioni di gioco. L’idea del patron Lotito sarebbe quella di dare la possibilità a chi segue la partita in tv a casa, di intervenire con i propri incitamenti attraverso gli altoparlanti dello stadio. Vedremo se il presidente del club biancoceleste andrà avanti con la sua idea, sicuramente innovativa.