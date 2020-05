Lotito: “Lazio come un figlio. Voglio primeggiare”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del club in cui ha parlato non solo dell’attualità del mondo del pallone, ma soprattutto delle ambizioni che ha per la sua società trattata da lui come un figlio. Ambizioso il patron biancoceleste che in questi giorni di confusione sulla possibile ripresa del campionato ha spiegato al meglio la sua posizione.

Lazio, primeggiare in tutto: gli obiettivi

Non solo campo, dove la Lazio ha dimostrato di essere in piena corsa per lo scudetto, ma anche ambiente: centro sportivo, strutture e stadio: “Ho trascorso molti giorni fino a tardi per seguire da vicino i lavori del nostro centro sportivo”, ha spiegato Lotito. “Vogliamo ribadire l’orgoglio di appartenere a questi colori, siamo riusciti a cambiare la mentalità dei giocatori, che ora sanno di far parte di uno dei club più importanti, ci scelgono perché convinti di far parte di uno dei club migliori, con strutture all’avanguardia. Accettando quindi di rappresentare ogni tifoso con fierezza ed orgoglio. Parlando con gli addetti ai lavori, ho visto un cambiamento radicale della valutazione della Lazio e del club”. L’obiettivo, quindi, è chiaro: “Cerco di fare il massimo. I nostri tifosi, quando vanno in giro, devono avere l’orgoglio dell’appartenenza. Ho fatto rifare il muro di cinta del Centro Sportivo, e davanti al muro verrà posto un grande scudetto illuminato con scritto S.S. Lazio S.p.A. Training Center. Ho fatto rifare il cancello, verranno esposte due ali di aquila con il becco al centro del cancello. Quando un calciatore arriverà da noi penserà di essere arrivato in un club grandissimo per tradizioni, storia, e identità. Sono situazioni che servono per rendere grande la Lazio non solo per immagine, ma anche per comunicazione. Vogliamo essere i primi in tutti i campi“.