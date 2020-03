Lotito ne ha per tutti, dopo Agnelli è guerra aperta anche con Marotta: ecco cosa è successo

Vedute differenti, comportamenti altrettanto diversi. I presidenti dei club di Serie A sono in conflitto. Difficile pronosticare se e quando il campionato potrà tornare protagonista, ma intanto a far parlare sono i patron delle varie società.

Su tutti Claudio Lotito, numero uno della Lazio, che dopo aver avuto uno scambio piuttosto acceso con Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha avuto da ridire anche con l’ad dell’Inter Beppe Marotta. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il patron biancoceleste, la cui volontà è quella di tornare il prima possibile a far giocare il torneo italiano, ha ripreso in un certo senso il dirigente nerazzurro sul tema della libertà lasciata ai calciatori di poter tornare dai propri cari: “A te che te ne frega, tanto hai già mandato via tutta la squadra”, avrebbe detto il numero uno laziale. Pronta la risposta di Marotta che ha risposto ribadendo che le scelte dell’Inter non devono essere motivo di discussione da parte degli altri club.