Lotito sulla Salernitana: “Proroga? Chiedete a chi la comanda, non a me”

Claudio Lotito ha commentato la proroga del Trust della Salernitana al 30 giugno

L’attuale presidente della Lazio ed ex Salernitana, Claudio Lotito, dopo il Consiglio di Lega svolto in data odierna, ha commentato così la proroga del Trust della Salernitana dal 31 dicembre al 30 giugno richiesto dalle squadre di Serie A: “Non dovete chiedere a me se sono soddisfatto o meno della richiesta di proroga del Trust della Salernitana, ma a chi oggi la comanda e non sono di certo io. Non ho più nessun potere ormai, sono estraneo alla squadra”.