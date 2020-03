Lotta al Coronavirus, il gesto di solidarietà di Insigne alla sua città

Dopo lo scoppio della pandemia tante personalità legate al mondo dello sport hanno mostrato vicinanza istituendo raccolte fondi o devolvendo denaro personale alle strutture ospedaliere. Il Coronavirus sta mettendo a seria prova la sanità e nelle ultime ore si sono moltiplicati i gesti di solidarietà di calciatori e non.

INSIGNE – Anche il gesto di Lorenzo Insigne alla sua città non è passato inosservato. Il capitano del Napoli ha donato 100.000€ alle strutture sanitarie della sua città. Il presidente della Campania De Luca ha voluto ringraziare pubblicamente il giocatore: “Voglio ringraziare Lorenzo Insigne. E’ stato il più attivo per aiutare Napoli e gli ospedali. Ha donato 100.000€ per lottare contro il Coronavirus“. A riportarlo è il Mundo Deportivo.