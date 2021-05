Lotta Champions: Milan e Juventus dentro resta fuori il Napoli

Incredibile finale di campionato con la lotta Champions viva fino al 90'

Finale di stagione clamoroso in Serie A per la lotta Champions che si è decisa nei minuti finali. La Juventus ha battuto nettamente il Bologna con il risultato di 4-1 ed è riuscita a qualificarsi. Il Milan ha battuto l'Atalanta con due rigori di Kessié entrando anche mentre a sorpresa il Napoli è stato fermato in casa dal Verona perdendo il treno per la Champions. Successo del Sassuolo contro la Lazio e pari dello Spezia contro la Roma. In Conference League va la squadra giallorossa. Torino e Benevento hanno chiuso sull'1-1.