Lotta per la salvezza, Cassano: “Crotone già retrocesso. Tra Cagliari e Torino…”

Si infiamma la lotta per la salvezza. Con ancora dieci turni da disputare, ogni passo falso diventa doppiamente decisivo. Al momento in zona retrocessione ci sono Cagliari con 22 punti, Parma a quota 20 e Crotone con 15, ma anche il Torino rischia grosso, avendo solamente due punti in più rispetto ai gialloblù. Si prospetta una sfida davvero tosta e ricca di colpi di scena. Il compito più complicato spetta sicuramente al Crotone, chiamato a recuperare almeno 9 punti. Qualche chance in più resta al Parma, che paga il pessimo avvio stagionale. In piena lotta il Cagliari.

OPINIONE

Secondo Antonio Cassano, i valori sarebbero già delineati. L’ex fantasista ne ha parlato durante una diretta Twitch sulla Bobo TV: “Il Crotone, e lo dico a malincuore, mi sembra ormai andato. L’altra candidata alla retrocessione mi sembra essere il Parma, anche se sta facendo buone prestazioni: hanno sbagliato a inizio stagione, con un mercato particolare e il cambio d’allenatore, sostituendo D’Aversa con Liverani. Hanno fatto un po’ di errori. L’altra squadra che dà meno certezze mi sembra il Cagliari, mentre penso che il Torino possa venirne a capo”.