Lozano al Napoli, in Messico sono pazzi di lui: “Può diventare una leggenda…”

Si è presentato ufficialmente al pubblico nelle scorse ore, Hirving Lozano è pronto a stupire il Napoli e non solo. L’arrivo del messicano nella città partenopea ha scatenato i media, soprattutto nel Paese di orgine del classe 1995.

Infatti, dal Messico, l’inviato di ESPN a Napoli, Daniel Martinez, non ha nascosto la sua stima per il calciatore rispondendo a qualche dubbio palesato dai alcuni colleghi: “Lozano vuole apprendere da chi è già in squadra. Non importa il suo costo. L’umiltà è tutto, non ci sono dubbi. Lui ha umiltà, mentalità, voglia di apprendere. Giocare nel PSV non è lo stesso che giocare nel Napoli. Se ci sono 1000 club nel mondo, su una mano si contano quelli in cui puoi essere leggenda. Ed il Napoli – se giocherà bene – è uno di questi perché nell’87 io ero qui per Maradona”, ha detto il giornalista che si è fatto portavoce del grande entusiasmo che avvolge l’arrivo di Lozano in azzurro.