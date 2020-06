Lozano cacciato dall’allenamento: Gattuso non soddisfatto

Hirving Lozano sempre più ai margini del Napoli. Secondo gli ultimi rumors, il calciatore messicano sarebbe stato cacciato dall’allenamento da Gattuso per via dello scarso impegno. Una notizia che confermerebbe lo scarso feeling tra le parti. Nonostante l’investimento di De Laurentiis, il classe 1995 non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e adesso sembra poter dire addirittura addio.

Sarà stata l’aria tesa per via della finale di Coppa Italia di mercoledì, ma Gattuso ha deciso per l’allontanamento, così come aveva fatto con Allan tempo fa. Nelle 16 partite in cui Lozano è stato allenato da Gattuso al Napoli, il messicano ha visto campo solo per 136 minuti. Davvero troppo poco. Nella semifinale di Coppa, nonostante la novità dei 5 cambi, il giocatore non ha visto campo contro l’Inter. Segno evidente di un rapporto ormai ai minimi storici.