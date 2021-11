Lozano fa arrabbiare Napoli: “E’ club competitivo, ma vorrei qualcosa di più grande”

Il calciatore con la sua dichiarazione forte ha scatenato le ire dei tifosi e del suo presidente

In un'intervista rilasciata alla tv messicana, Azteca Deportes, il giocatore del Napoli, Hirving Lozano, ha parlato delle sue ambizioni e dei suoi obiettivi nel mondo del calcio: "Credo di far parte di un club molto competitivo con compagni molto bravi. La verità però è che mi piacerebbe andare a giocare in una società più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari e mi piacerebbe fare questo passo in avanti. Per ora vado, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e poi spero che questo possa accadere". Parole, quelle del giocatore messicano, che non piaceranno a tifosi e soprattutto al presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che due anni fa per acquistarlo dal PSV Eindhoven, ha sborsato circa 38 milioni di euro.