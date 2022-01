Lozano: “Ho temuto di perdere un occhio. Scudetto? Vogliamo vincerlo”

Parla il messicano del Napoli

SHOCK - "L'infortunio all'occhio? Sono stati momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Ho temuto di perdere l’occhio. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio. I medici sono stati tempestivi e rassicuranti, poi mi hanno rivelato che il mio occhio era stato a rischio. Una paura che mi sono portato dentro per tanto tempo: la ferita bruciava e ad ogni contrasto temevo il peggio", ha detto Lozano .

SCUDETTO - Si passa poi al calcio giocato con la grande ambizione di vincere lo scudetto: “Dove arriva quest’anno il Napoli? Primo. Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto“.