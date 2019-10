Lozano, in Messico sono pazzi di lui: 40mila persone cantano un coro in suo onore in discoteca

Tutti pazzi per Hirving Lozano. Incredibile quanto accaduto durante un DJ set a Pachuca per l’esterno messicano del Napoli. I 40 mila presenti hanno intonato un coro in suo onore.

Nonostante qualche incertezza con la maglia del club azzurro, Lozano sta comunque vivendo un ottimo momento fuori dal campo. L’ex PSV sta ricevendo grandi complimenti anche dai tifosi, soprattutto in Patria. El Chucky è davvero un beniamino, tanto che il coro dedicatogli durante le partite della Nazionale è stato intonato anche in discoteca. Tutto merito di Steve Aoki, DJ americano di origini giapponesi. Al suo comando è scattato il coro: “El Chucky Lozano” sulle note di Seven Nation Army, canzone che per l’Italia e gli italiani è stata un simbolo 2006 con il successo del Mondiale.

In Messico quindi non hanno certo dimenticato Lozano e le sue origini, proprio con la maglia del Pachuca, anzi, sono sempre più pazzi di lui.