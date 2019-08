Lozano-Napoli, visite mediche iniziate: “Finalmente eccomi qui”

Ieri l’arrivo a Roma, questa mattina le visite mediche di rito. Poi, Hirving Lozano saraà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli.

C’è grande entusiamo attorno al grande colpo messo a segno da De Laurentiis per rinforzare la rosa partenopea. L’esterno offensivo messicano sarà l’acquisto più caro della storia degli azzurri. 38 milioni più bonus per il classe ’95 che dovrà stupire Ancelotti e la Serie A.

PRIME PAROLE – Lozano si sottoporrà alle visite mediche, dopo le quali si trasferirà in via XXIV Maggio, nella sede degli uffici della Filmauro. Ad attenderlo ci saranno Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli, l’uomo che ha preparato il contratto che il giocatore firmerà. Mino Raiola, atteso ieri pomeriggio insieme al suo assistito, dovrebbe raggiungere Roma in tarda mattinata. Per il messicano un sospiro di sollievo al suo arrivo: “Sono felice di essere qui, finalmente”.