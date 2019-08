Lucarelli: “Icardi al Napoli? Ecco cosa aspetta…”

E’ ancora in bilico il futuro di Mauro Icardi. L’argentino, in uscita dall’Inter, è conteso da Napoli e Juventus, con i due club pronti a darsi battaglia sul mercato. A commentare la situazione, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto l’ex centravanti Cristiano Lucarelli.

ICARDI – “L’arrivo di Icardi al club azzurro sarebbe un gran biglietto da visita per Aurelio De Laurentiis. Con tutto il rispetto per Llorente, l’argentino è di un livello diverso. Sarà una lotta tra Juventus e Napoli, ma credo che prima di accettare i partenopei Mauro aspetti la certezza di non poter andare a Torino, dove difficilmente avrebbe il posto garantito, vista la presenza di Ronaldo e Higuain”.