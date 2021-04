Lucas Leiva spegne i rumors di mercato: “Notizie false sul mio futuro”

Il centrocampista fa chiarezza

Lucas Leiva fa chiarezza sul proprio futuro. Il centrocampista della Lazio nelle scorse ore era stato dato per partente con una meta ben precisa: il ritorno in Brasile, più precisamente al Gremio. Dopo la vittoria in campionato contro il Benevento, il classe 1987 ha voluto precisare che tutte le notizie relative a trattative o presunte tali siano totalmente infondate.

Sui social, sul proprio profilo Instagram, ecco la precisazione del diretto interessato: "Per rispetto dei tifosi di Lazio e, appunto, Gremio, vorrei informarvi che la notizia che è uscita in questi giorni è falsa. Non sto trattando con nessuna squadra. Dopo 4 anni che sono qui, con tante vittorie insieme, nessuno potrà disturbare o danneggiare questo rispettoso rapporto che abbiamo costruito insieme in tutti questi anni. Grazie, Lucas Leiva".