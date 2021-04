L’Udinese affonda il Crotone. La Sampdoria rimonta sul Verona

Si infiamma la lotta per l'accesso alla top 10 della classifica

Si accende la lotta per entrare nella top 10. Una sfida tutt'altro che platonica, dato il bonus per il piazzamento. Una motivazione in più per spingere Udinese e Sampdoria. Le due squadre si impongono rispettivamente contro Crotone e Hellas Verona. Per i calabresi è un ulteriore stop nella rincorsa, sempre più disperata, verso la salvezza. Per i veneti la conferma di un momento non esaltante.