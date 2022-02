L’Udinese conferma il malessere del Milan: è 1-1 a San Siro

A Leao ha risposto Udogie nella ripresa

Dopo il 2-2 di Salerno ancora un pareggio per il Milan che a San Siro è stato fermato dall'Udinese. I friulani sono riusciti a portare a casa un buon pareggio.Leao porta avanti il Milan poco prima della mezz’ora, ispirato da Tonali. Nella ripresa l’Udinese cresce e trova il pari con Udogie, gol convalidato dal Var ma sul quale i rossoneri protestano per un tocco con il braccio. Milan col fiato corto che ha perso brillantezza sia fisica che mentale. Pareggio inevitabile e anzi l'Udinese nel finale ha sfiorato il 2-1. In classifica il Milan va provvisoriamente a +3 sull’Inter (alle 21.05 in campo contro il Genoa) e sul Napoli.