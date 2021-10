L’Udinese resiste un tempo poi Correa fa vincere l’Inter

Con tanta pazienza i nerazzurri hanno avuto la meglio degli avversari

L'Inter vince in casa il match della 11a giornata di Serie A contro l'Udinese. Friulani organizzati ma la squadra campione d'Italia ha messo tanta pazienza per avere la meglio sui bianconeri che a San Siro sono stati sempre accorti e chiusi con il 5-3-2. Prime occasioni per Barella (due volte pericoloso) e Ranocchia nel primo tempo. Nella ripresa si scatena Correa: grande giocata personale e 1-0 con una conclusione potente e precisa, otto minuti dopo il Tucu ne segna un altro e chiude il match. Inter adesso sul divano per vedere le avversarie Milan e Napoli. La Juventus è a -9.