L’Udinese torna a sorridere: Spal travolta 3-0, salvezza più vicina

Niente amnesie. Stavolta l’Udinese non si distrae nel finale, contrariamente a quanto accaduto con il Genoa. I friulani ipotecano la salvezza andando a vincere il match cruciale contro la Spal con un rotondo 3-0. Un risultato che premia il buon calcio espresso dagli uomini di Gotti e, contemporaneamente, condanna la squadra di Di Biagio alla retrocessione. Gli emiliani non riescono a incidere ed escono dalla partita una volta andati in svantaggio.

IL MATCH

Per la Spal è forse l’ultimissimo appello per mantenere viva una piccola speranza nella salvezza. Per l’Udinese si tratta di un incontro cruciale per tirarsi fuori dai guai. Dunque le motivazioni non mancano a entrambe le formazioni, ma i friulani trovano subito le chiavi giuste per comandare il match. Dopo soli 8 minuti Lasagna sfiora il vantaggio non inquadrando di poco la porta avversaria. Gli emiliani replicano con Murgia che non trova il gol per questione di centimetri. A rompere l’equilibrio è De Paul: l’argentino è bravo a trovare il guizzo vincente con un bel tiro di destro che supera Letica. Il vantaggio incoraggia l’Udinese che va vicina al raddoppio sempre con Lasagna, impreciso al momento della conclusione. Al 35′ arriva il 2-0 a opera di Okaka, fortunato a ritrovarsi sui piedi un pallone deviato dopo il tiro di De Paul. La Spal naufraga e non riesce a rifarsi sotto. Gli emiliani si rendono pericolosi con Sala e Strefezza, ma senza incidere. All’82’ l’Udinese cala il tris: Fofana serve Lasagna che salta il portiere e deposita in rete per il rotondo 3-0.