Luis Alberto, il recupero si fa… in casa: camera iperbarica da oltre 20mila euro

Immagini da film di fantascienza, eppure, dentro quella particolare “stanzetta”, c’è Luis Alberto, trequartista della Lazio. Immortalato dalla compagna sui social, il giocatore biancoceleste si mostra intento all’uso della sua personalissima camera iperbarica.

Il trequartista della squadra di Inzaghi, a seguito del successo in campionato contro la Fiorentina, ha deciso di provvedere al recupero fisico anche nella propria dimora. Il sistema è quello ormai noto: ovvero ricorrere all’ossigenoterapia. Una cura che va sempre più di moda tra sportivi e vip e che in passato è già stata utilizzata anche da altri campioni del calcio nostrano come Lukaku e Cristiano Ronaldo. Con determinati parametri e in breve tempo, questo strumento consente al fisico di recuperare in fretta dalla fatica di una partita.

Nel caso di Luis Alberto si tratta di una camera portatile e gonfiabile dal costo che si aggira intorno ai 23mila euro.