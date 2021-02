Luis Alberto: “In Italia pazzi per il Fantacalcio. Ecco chi è il calciatore più forte che ho incontrato”

“Da piccolo mi ispiravo a Valeron e Riquelme. In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo”. Lo confessa Luis Alberto. Il trequartista della Lazio si è raccontato durante una diretta Twitch con Gli Autogol. Lo spagnolo ha parlato dei valori emersi finora nel campionato italiano: “Alla Juve serve ancora un po’ di tempo, ha iniziato da qualche settimana a lavorare meglio. Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. Resta la favorita. L’Atalanta sappiamo che è forte, per fortuna l’abbiamo battuta, ma non so dirvi chi mi ha impressionato così tanto. Ibrahimovic? Il suo rendimento parla da solo”.

IL MIGLIORE

Luis Alberto sceglie anche il calciatore più forte con cui ha giocato in carriera: “Ho giocato con tanti giocatori forti, come Gerrard, Coutinho, Sterling, ma Luis Suarez è il più forte, secondo me. Era una cosa pazzesca. Il più forte contro cui ho giocato è Messi, questa era facile. Ho sempre preferito lui a Ronaldo ma anche lui è impressionante. Nessuno ha mai fatto quello che hanno fatto loro”.

FANTACALCIO

Luis Alberto si sofferma anche sull’esplosione del Fantacalcio: “In Italia sono malati. È una cosa che fa male al tifoso, preferiscono vincere al Fantacalcio piuttosto che vedere la propria squadra vincere in campo. So che Reina, il più vecchio, ci gioca in Spagna”.