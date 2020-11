Luis Alberto polemico sui social: “La Lazio compra l’aereo ma non ci paga”

Non è un momento semplice quello che sta attraversando la Lazio, perlomeno a livello mediatico. Come se non bastasse il caos relativo ai tamponi, si accende un’altra polemica in casa biancoceleste e questa volta il protagonista è Luis Alberto. Il fantasista della Lazio non ha preso bene l’ ultimo acquisto della società romana, un aereo utile per far volare la squadra in trasferta. Durante una diretta su Twitch, il numero 10 spagnolo ha risposto così a un tifoso che gli chiedeva un’opinione sul nuovo acquisto della Lazio: “Ho visto l’aereo? Sì, ho visto che comprano cose, ma non ci pagano”. Poi ancora: “L’aereo l’ho visto, spendono tanti soldi, ma per noi non c’è niente. Porca tr**a“. Questo il duro sfogo del fantasista della Lazio.