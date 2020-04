Luis Suarez boccia Eriksen: “Mi ha deluso, l’Inter non ha bisogno di lui”

Christian Eriksen è stato il vero colpo di mercato invernale. L’ex stella del Tottenham ha raggiunto Antonio Conte dopo una lunga trattativa con il club nerazzurro. Le sue prestazioni però non hanno convinto i tifosi nerazzurri. Certo, c’è da ammettere che il danese non ha avuto un minutaggio importante per far vedere tutto il suo talento. Dopo alcune partite incerte, il centrocampista sembrava comunque in crescita.

BOCCIATO – Eriksen però non ha convinto nemmeno una leggenda del club nerazzurro, vale a dire Luis Suarez. L’ex attaccante ha parlato così del centrocampista durante un’intervista a Tuttomercatoweb: “Per quel che avevo visto mi sembrava un ottimo giocatore ma è strano che un allenatore che lo ha fatto acquistare non lo faccia poi giocare. Entra ed esce, ma non lo hanno preso per questo. È stato ingaggiato per dare una svolta alla squadra. Mi sembra che gli manchi un po’ di carattere e aggressività. Dovrebbe dire: eccomi qui, venitemi dietro. E invece mi pare un mite e un tranquillo. All’Inter non c’è bisogno di un calciatore di questo genere. Spero di sbagliarmi però finora ha deluso molti i tifosi nerazzurri. Forse non lo stanno neanche aiutando perché dovrebbe giocare di più”.