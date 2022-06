Lukaku all’Inter, la soluzione la trova Big Rom: ecco quale è

Il centravanti è deciso a tornare in Italia

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo con le trattative estive. Il nome bollente di queste giornate è senza dubbio quello di Romelu Lukaku desideroso di lasciare il Chelsea per fare ritorno all' Inter . Anche quest'oggi il belga si è preso le prime pagine dei quotidiani italiani confermando la vogliadi vestire di nuovo la maglia nerazzurra del club di Milano.

Una volontà che si riflette anche dalle mosse dei vari protagonisti del possibile affare. Dopo il vertice tra la dirigenza dell'Inter e l'avvocato di Lukaku, la palla passa al Chelsea che dovrebbe dare il via libero al prestito gratuito per consentire il realizzarsi dell'operazione.

In Inghilterra, si fa notare come, ad oggi, non ci sia stato alcun contatto tra i due club ma che la vera novità sia rappresentata dalla volontà della società italiana di far "intercedere" proprio Lukaku in prima persona.