Lukaku attacca: “L’Inter non è morta, avanti in questa direzione”

Romelu Lukaku è stato, suo malgrado, il protagonista nel bene e nel male della finale di Europa League. Sua la rete del vantaggio per l’Inter. Sempre suo l’autogol che ha condannato i nerazzurro. L’attaccante belga ha vissuto una serata davvero difficile da dimenticare.

RINGRAZIAMENTO

Lukaku ha deciso di rompere il silenzio sui social a modo suo: “Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest’anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amo da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nel finale mi ha fatto incazzare, ma mi batterò. Non ho mai avuto niente nel modo più semplice nella vita, come molti di voi sanno, e questa esperienza mi renderà più forte. Una cosa è certa: l’Inter non è morta, e questa esperienza ci renderà migliori come squadra! C’è unità e stiamo andando nella giusta direzione. Ai fan voglio dire grazie, per essere così solidali in ogni partita in casa o in trasferta, vi voglio bene ragazzi. Apprezzo i messaggi che ho ricevuto. Torneremo sempre. Forza Inter”.