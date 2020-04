Lukaku attacca: “Serviva un giocatore della Juve positivo per fermare tutto?”

Lo stop imposto al mondo del calcio per l’emergenza Coronavirus continua a far discutere. C’è chi sostiene che la stagione non possa riprendere, chi ipotizza un mini campionato a giugno. Ma non mancano nemmeno le critiche riguardanti le precauzioni prese e la tardiva sospensione. Romelu Lukaku non usa parole gentili. L’attaccante dell’Inter manifesta il suo malcontento durante una diretta Instagram: “La salute è prioritaria rispetto a ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è necessario che il giocatore della Juve sia positivo affinché il calcio si fermi: è normale tutto ciò? No, non è normale. Ammetto che il calcio mi manca, però adesso l’importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario”.