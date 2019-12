Lukaku: “Da piccolo amavo Adriano, sognavo di giocare nell’Inter”

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha raccontato il decennio 2010-2020, da quando – giovanissimo – militava nell’Anderlecht fino all’approdo nell’ultima estate all’Inter dal Manchester United: “Avevo come sogno fin da bambino di trasferirmi all’Inter, sapete tutti che amavo Adriano quando ero piccolo, quindi essere qui adesso è vera benedizione – ha detto il gigante belga Lukaku, autore fin qui di 14 reti in 22 presenze -. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare però a dare tutto. Ritengo sia un onore indossare la maglia nerazzurra e giocare a San Siro. Mio fratello Jordan (esterno della Lazio, ndr) è il più grande supporto per me, ma il critico più grande al tempo stesso. È bello quando possono condividere con lui un abbraccio”.