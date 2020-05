Lukaku determinato: “All’Inter sono un uomo in missione”

Con la cura di Antonio Conte, Romelu Lukaku è un giocatore sicuramente ritrovato. Al suo primo anno all’Inter ha segnato (per ora) ben 17 gol in Serie A che diventano 23 contando anche le altre competizioni. Un impatto incredibile in un campionato molto diverso rispetto alla Premier League.

IN MISSIONE – A parlare della sua nuova vita in nerazzurro è proprio il belga ai microfoni di Bleacher Report: “Dopo il mondiale avevo accumulato davvero tanta energia, a partire da quella delusione. Ero un uomo in missione: questo sono io, mi dicevo, andiamo”.

MONDIALE – Durante l’intervista, l’ex United ha parlato della sconfitta in semifinale mondiale: “Siamo arrivati fino alle semifinali: non è poco, per un paese di 11 milioni di abitanti. Ma un mese più tardi l’eccitazione ha lasciato spazio al dolore, non appena ho rivisto tutti i video di Russia 2018″.