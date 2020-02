Lukaku e il segreto della sua forma fisica: riposa in una ‘stanza’ speciale

Romelu Lukaku si è preso l’Inter e ha conquistato Milano. Suo il sigillo del 4-2 nel derby contro il Milan. Dopo la rete messa a segno all’andata, il bomber nerazzurro si è confermato tra i migliori anche al ritorno.

Ma qual è il suo segreto? Il belga sta dimostrando una forma fisica invidiabile e nonostante le tante gare fin qui giocate senza sosta, conferma di essere in ottimo stato. Merito di una stanza speciale, una camera iperbarica che Lukaku si è fatto montare in casa e che usa per recuperare e rigenerare il fisico dopo le partite di campionato e coppa. Esattamente come fanno altri campioni, come Cristiano Ronaldo, anche il centravanti belga ha deciso di fare molta attenzione al riposo ed è solito passare diversi minuti in questa particolare camera per essere subito pronto ad un nuovo sforzo fisico.