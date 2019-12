Lukaku, il retroscena su Cristiano Ronaldo: “Ecco cosa mi ha confidato sulla Serie A…”

Lunga e interessante intervista rilasciata dall’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku al New York Times. Il belga, arrivato in Italia in questa stagione, ha rivelato di aver avuto uno scambio di pensieri con Cristiano Ronaldo, asso portoghese della Juventus, riguardo alle difficoltà del campionato di Serie A.

FARE GOL – Lukaku ha rivelato: “Ho parlato con Cristiano Ronaldo di recente, dopo una partita. E mi ha detto che la Serie A è il campionato più difensivo e più duro del mondo. Ha detto di aver segnato gol ovunque, ma questo è stato il posto più difficile dove lo ha fatto”, ha raccontato il bomber belga. “Se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve esserlo per davvero. Ha detto che in Italia è più difficile anche rispetto all’Inghilterra: in Premier League si gioca un calcio più intenso ma qui in Italia è un altro modello di gioco”.

RAZZISMO – Non poteva mancare un argomento delicato come il razzismo: “Di fronte ai razzisti mi sono sempre detto di segnare, vincere e tornare a casa. Mi sono confrontato tante volte con questa situazione: porto la mia rabbia sul campo. Devi andare avanti sempre più forte, devi continuare a lottare”.

IL RECORD DI CRISTIANO RONALDO