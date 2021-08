Lukaku insultato sui social e l’agente risponde: “Via per ragioni di cuore”

Non si placa la rabbia dei tifosi dell'Inter per la partenza del bomber belga

Pioggia di insulti sui social stanno arrivando a Romelu Lukaku da molti tifosi dell'Inter che si sentono traditi dall'attaccante belga passato al Chelsea. Ieri in una nota l'agente Pastorello ha spiegato come la scelta del giocatore sia stata dettata da ragioni di cuore («È un club unico per lui») e ha denunciato le minacce ricevute -riporta la Gazzetta dello Sport-. «Ciò che non possiamo assolutamente tollerare sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione», ha denunciato. E, muovendosi tra accuse, speculazioni e ricostruzioni varie, ha aggiunto: «Che ci crediate o no l’affetto di tutti i tifosi e il legame speciale con la città di Milano hanno fatto riflettere Romelu a lungo: ma poi, una volta presa la sua decisione, l’ha portata avanti con convinzione e fermezza». Alla fine, Pastorello si è rivolto direttamente ai tanti critici con una domanda: «Due anni fa quando Lukaku firmò per l’Inter, allora molti di quelli che oggi mi insultano e mi minacciano, mi ringraziavano di cuore per averlo portato a Milano. Se vi avessero detto: “Romelu dopo aver segnato più di 60 gol in due stagioni, riportato l’Inter ai vertici assieme ai compagni, lascerà i nerazzurri portando nelle casse del club una cifra record per il mercato italiano”, voi cos’avreste fatto? Non ci avreste messo subito la firma?».