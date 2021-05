Lukaku: “L’Inter ha tanti giocatori pronti ad andare in guerra”

L'attaccante dell'Inter Lukaku ha ripercorso alcune tappe dello scudetto

Romelu Lukaku ha parlato della stagione dell'Inter in un’intervista a Dazn: "Il percorso verso lo scudetto è iniziato contro il Sassuolo. Abbiamo cambiato il modo di giocare e siamo stati più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era unita. Ci aspettavano ancora le sfide contro Milan, Atalanta e Lazio: rispetto all'anno scorso abbiamo vinto più scontri diretti. Abbiamo dimostrato di essere più forti. Dopo la vittoria con l'Atalanta mi sono detto 'ok, per lo scudetto ci siamo veramente’. Non potevo dirlo, ma l'ho pensato".