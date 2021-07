Lukaku non ha dubbi: “L’Inter farà meglio dello scorso anno”

Il centravanti è carico per la nuova stagione

VACANZE - Parte dal meritato riposo Lukaku e racconta: "Sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, poi sono andato a Miami, poi a Turks&Caicos con mia mamma e mio figlio, poi sono tornato a Miami. Ho riposato un po’ però mi sono anche allenato per essere in forma e per cominciare bene".