Lukaku, non si nasconde e sfida la Juventus: “Voglio diventare campione d’Italia con l’Inter”

Romelu Lukaku non si nasconde e sfida apertamente la Juventus e tutte le rivali in merito alla lotta scudetto per questa stagione 2020-21. Il centravanti belga dell’Inter ha parlato a RBTF senza peli sulla lingua.

Lukaku: “Voglio diventare campione d’Italia”

“Sono contento di vivere a Milano, c’è sempre qualcosa da fare. E non parlo solo dello shopping, anche se mia madre mi fa venire il mal di testa per questa cosa”, ha rivelato Lukaku sorridendo. “La gente è molto calorosa e ama il calcio più che in Inghilterra. Hanno passione, se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora ti rispettano per la vita. Invece se le cose non vanno come devono, bisogna prepararsi perché potrebbe essere spiacevole. Ringrazio però di vivere in una situazione del genere, perché mi trovo davvero bene. Le persone sono molto gentili con me e sono felice di aver fatto questa scelta”.

E a proposito di scelta. Una voglia matta di vincere e di rendere la sua decisione vincente: “L’obiettivo? Vogliamo vincere lo scudetto e diventare campioni d’Italia”, ha concluso Lukaku senza mezze misure.