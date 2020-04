Lukaku prende in giro Brozovic: “Sembri una pornostar con quei capelli”

A Pasqua, si sa, è lecito attendersi qualcosa di inatteso e sorprendente. Romelu Lukaku non ha trovato una sorpresa nel tradizionale uovo di cioccolato, ma nel corso di una diretta Instagram. Infatti, mentre stava rispondendo alle domande dei tifosi quando è comparso il compagno di squadra Marcelo Brozovic che non ha esitato a stuzzicarlo definendolo brutto. Il bomber dell’Inter non ha esitato a replicare in maniera scherzosa all’amico: “Marcelo tu sei più brutto di me: con quei capelli poi sembri una pornostar. E non mi piaci, quindi torna coi capelli di prima”. Al termine del siparietto, però, ha definito lo stesso Brozovic come “uno dei migliori”.

LAUTARO – Poi Lukaku ha parlato della sua intesa con Lautaro Martinez: “E’ fantastico, anche come ragazzo. Sta crescendo molto e io sono contento di giocare con lui, lo adoro”. Infine il suo commento sulle voci di un possibile addio all’Inter: “Siete pazzi? Assolutamente no”. Insomma, i tifosi possono stare tranquilli.