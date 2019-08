Lukaku, tutto fatto con la Juventus: accordo a cifre record e Dybala…

La Juventus si avvicina sempre più a Romelu Lukaku. Tra le parti sarebbe stato trovato l’accordo sulla base di uno stipendio da 9 milioni di euro a stagione. Lo sgambetto all’Inter è servito. Il belga, che era il primo obiettivo dei nerazzurri, è ad un passo dai bianconeri. Nell’affare con i Red Devils anche Paulo Dybala.

Lukaku a Torino, Dybala a Manchester. Il mercato estivo è caratterizzato dagli attaccanti. Dopo le voci che volevano il belga all’Inter, l’inserimento della Juventus con relativo affondo ha del clamoroso. Ma l’affare ormai sembra essere definito, anche se la volontà dell’argentino potrebbe complicare, almeno per tempistiche, l’affare. Manca solo il sì della Joya per cui si discutono i dettagli contrattuali.

La Juventus, però, ha già definito tutto con Lukaku e, come riporta Goal, le cifre sono da capogiro. 9 milioni di euro netti all’anno a testimonianza che la Vecchia Signora punta forte sul bomber classe ’93 ex Everton. Ora servirà convincere Dybala a dire di sì al club inglese. E anche in questo senso, ci si aspetta la mossa economica decisiva da parte del Manchester United per convincerlo. Dall’Inghilterra, però, sottolineano come lo stesso argentino non sarebbe convinto anche dal progetto di rinascita del club. L’Independent sottolinea che anche il fatto di non giocare la Champions League possa essere determinante.