Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 71 anni, l'ex calciatore della Juventus e del Cagliari, Silvio Longobucco. Con i bianconeri vinse tre scudetti. Il club isolano lo ha ricordato così: Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Silvio Longobucco. Tra gli artefici della promozione in A del ‘78/79, fu protagonista in rossoblù per 7 stagioni: collezionò con la maglia del Cagliari oltre 190 presenze. Tutto il Club si stringe con affetto attorno ai suoi familiari. Riposa in pace, caro Silvio.